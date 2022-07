Województwo Łódzkie wspiera ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej

W maju 2022 r. Województwo Łódzkie zakończyło pracę na regionalnym planem działania wspierającym wykorzystanie oceny cyklu życia produktu (LCA – ang. life cycle assessement ) w realizacji polityki regionalnej. Plan działania jest oficjalnym dokumentem i zarazem efektem I fazy projektu LCA4Regions - „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej”.

Województwo Łódzkie przystąpiło do tego międzynarodowego projektu w ramach programu Interreg Europa w 2019 roku. Przedsięwzięcie to ma na celu promowanie „zielonej gospodarki”, ochrony środowiska i rozsądnego wykorzystywania istniejących zasobów naturalnych. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

LCA, jako narzędzie, umożliwia m.in. oszacowanie i ocenę potencjalnych zagrożeń dla środowiska wynikających z różnych procesów technologicznych, a następnie wybór najbardziej efektywnego modelu gospodarowania zasobami pod względem ekologicznym i ekonomicznym. LCA4Regions to jedna z pierwszych inicjatyw UE, która w tak kompleksowy sposób podchodzi do kwestii gospodarki obiegu zamkniętego, podkreślając znaczenie tworzenia spójnych i konsekwentnych polityk dla lepszego wykorzystania zasobów naturalnych.

W ciągu ostatnich 3 lat partnerzy z 7 krajów europejskich wymieniali się doświadczeniami, dobrymi praktykami, aby poznać zastosowania oceny cyklu życia produktu funkcjonujące w różnych krajach. W trakcie tego procesu zidentyfikowano 57 dobrych praktyk, w tym 7 z regionu łódzkiego. Efektem tej części projektu było przygotowanie przez każdy z regionów partnerskich regionalnego planu działania. Dokumenty te stanowią propozycje rozwiązań regionalnych, które będą wspierać realizację efektywnych pro-środowiskowych i opłacalnych rynkowo przedsięwzięć.

Regionalny Plan Działania Województwa Łódzkiego (RPD WŁ) zakłada prowadzenie zagadnień LCA do dokumentów programu „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027” (FEŁ). Jest to program zastępujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego i określa główne obszary oraz kierunki działań na rzecz rozwoju województwa z wykorzystaniem środków unijnych na lata 2021-2027. Dzięki temu działaniu będzie możliwe włączenie koncepcji LCA do głównego obszaru wsparcia w przyszłej perspektywie budżetowej. Ułatwi to pozyskanie dofinansowania dla projektów środowiskowych, opartych o takie metodologie jak LCA, oraz umożliwi bezpośrednie wsparcie dla zainteresowanych podmiotów. II faza projektu LCA4Regions, która potrwa aż do jego zakończenia w czerwcu 2023 r., zakłada monitorowanie wdrażania RPD WŁ.

Pojawiające się wyzwania w zakresie zrównoważonej gospodarki i efektywności energetycznej sprawiają, iż należy uważniej analizować innowacyjne działania na rzecz minimalizacji oddziaływania szkodliwych czynników na środowisko oraz klimat. Sprzyja to optymalizacji w gospodarowaniu ograniczonymi zasobami, energią i żywnością. Regionalne Plany Działania oraz możliwości dofinansowania projektów pro-środowiskowych są szansą na wdrożenie tych zamierzeń życie.

Plan Działania Województwa Łódzkiego w ramach projektu LCA4Regions znajduje się pod adresem: https://bruksela.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/06/PP9_Action-Plan-of-Lodzkie_New_Template.pdf

Więcej informacji o projekcie, w tym przykłady dobrych praktyk można znaleźć także na stronie programu INTERREG Europe https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/good-practices

oraz na stronach województwa łódzkiego: https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/ochrona-srodowiska-i-efektywne-gospodarowanie-zasobami-przez-wykorzystanie-instrumentow-cyklu-zycia-produktu-w-realizacji-polityki-regionalnej-lca4regions oraz biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty.