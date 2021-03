Głównym celem projektu jest zwiększenie gospodarczego społecznego wpływu działań związanych z waloryzacją dziedzictwa kulturowego poprzez promowanie jego rozwoju w ramach nowych modeli biznesowych, angażujących partnerstwa zróżnicowanych podmiotów oraz poszukując nowych form finansowania inwestycji. W I fazie projektu regiony analizowały istniejące możliwości finansowania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, wymieniając się zdobytymi doświadczeniami, włączając w ten proces obywateli, przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, naukowców oraz organizacje pozarządowe. II faza projektu, która będzie trwała aż do jego zakończenia w listopadzie 2022 r., to czas na wdrażanie przygotowanych przez każdy region planów działania. Plan działań to główny produkt projektu, który pokazuje w jaki sposób wnioski wyciągnięte ze współpracy projektowej zostaną wykorzystane przez region łódzki w celu ulepszenia istniejącej polityki województwa. Dokument ten zawiera opis charakteru działań, które powinny zostać wdrożone, ramy czasowe, zaangażowane podmioty, ewentualne koszty i źródła finansowania. Wspólny Sekretariat programu INTERREG Europa zatwierdził właśnie Regionalny Plan Działań Województwa Łódzkiego, który zakłada:

uwzględnienie wybranych rozwiązań, zaprezentowanych przez partnerów projektu FINCH

w „Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2020-2023”;

w „Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2020-2023”; opracowanie, rozwój i wdrożenie platformy internetowej służącej promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego i sposobów jego finansowania.

Pełna wersja planu działania województwa łódzkiego znajduje się pod adresem https://bit.ly/3bPnlAt

Więcej informacji o projekcie, w tym przykładach finansowania dziedzictwa kulturowego w różnych regionach europejskich, można znaleźć na stronach programu INTERREG Europe: interregeurope.eu/finch oraz na stronach bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/finch-2 i biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty/.