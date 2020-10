Projekt AQUARES – zdalna wizyta studyjna w Czechach

Międzynarodowy projekt AQUARES, koncentruje się na efektywnym zarządzaniu gospodarką wodną poprzez ponowne wykorzystanie wody i zapewnienie ochrony jej zasobów. Recykling wody jest kluczowy dla zapewnienia stabilności ekologicznej nie tylko w regionach suchych Europy, ale na całym świecie. Istotną kwestią jest ponowne wykorzystanie ścieków, które w wyniku zastosowania odpowiednich technologii uzdatniania mają wyższą jakość i nadają się do dalszego stosowania. Recykling wody stwarza okazję do efektywnego gospodarowania zasobami w takich obszarach jak rekultywacja, rozwój innowacji, tereny podmokłe oraz zbiorniki retencyjne, nawadnianie upraw, przemysł (np. woda do chłodzenia) a także poprawa jakości gleby.