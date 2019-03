Dołącz do projektu INNO PROVEMENT i zmień na lepsze politykę regionalną w zakresie finansowania innowacji w MŚP

Przemysł 4.0 lub inaczej czwarta rewolucja technologiczna to koncepcja, która wywiera coraz większy wpływ na przemiany procesów produkcji i zarządzania przedsiębiorstw. Charakteryzuje się ona integracją ludzi z maszynami oraz technologiami informatycznymi. Biorąc pod uwagę obecne trendy w przemyśle, czyli dążenie do tworzenia spersonalizowanych, jak najlepiej dostosowanych do potrzeb klientów produktów, firmy w celu utrzymania swojej konkurencyjności na rynku muszą wdrażać rozwiązania, które zapewnią elastyczny proces produkcji.

Administracja także musi reagować na zmiany realiów w jakich funkcjonuje biznes poprzez udoskonalanie istniejących instrumentów wsparcia lub tworzenie nowych. Celem projektu INNO PROVEMENT jest opracowanie rozwiązań zgodnych z potrzebami przedsiębiorców dlatego przy jego realizacji kluczowa jest wymiana wiedzy i doświadczeń reprezentantów świata biznesu, nauki oraz instytucji odpowiedzialnych za tworzenie oraz implementację instrumentów wsparcia.

Wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 jest procesem skomplikowanym, czasochłonnym oraz kosztownym. Aby trafnie zaplanować proces udoskonalenia polityki regionalnej w zakresie wspierania tych ambitnych oraz innowacyjnych rozwiązań potrzebujemy partnerów gotowych do podzielenia się z nami swoja wiedzą a także doświadczeniami we wdrażaniu oprogramowania, procesów produkcyjnych związanych z automatyzacją, cyfryzacją, analizą i wymianą danych lub innych rozwiązań wpisujących się

w kontekst Przemysłu 4.0.

Jest chcesz wziąć udział w procesie zmiany polityki regionalnej województwa łódzkiego w zakresie finansowania innowacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/innoprovement-rekrutacja-interesariuszy/ i dołącz do projektu INNO PROVEMENT.

Więcej informacji na temat projektu na stronie bruksela.lodzkie.pl lub pod numerami telefonu: (42) 663 38 10, 663 38 08.