Dołącz do projektu CE-Connector i pozyskaj środki na rozwój swojego startupu!

Projekt CE-Connector jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt skupia partnerów z sześciu europejskich krajów (Czech, Polski, Węgier, Chorwacji, Słowenii oraz Niemiec) w celu rozwoju ekosystemu publiczno-prywatnego wsparcia startupów.

Poszukujemy startupów które:

prowadzą działalność nie dłużej niż 5 lat,

posiadają zarejestrowane biuro w Województwie Łódzkim,

są we wczesnej fazie rozwoju,

szukają inwestycji pomiędzy 75.000 euro a 1.000.000 euro,

prowadzą firmę zaliczającą się do jednej z regionalnych specjalizacji (RIS): przemysł medyczny, farmacja, kosmetyki, innowacyjne rolnictwo oraz przetwórstwo rolno-spożywcze, informatyka i telekomunikacja ,

mają potencjał wzrostu i rozwoju.

Jak przyłączyć się do projektu? Najpierw należy się zarejestrować. Następnie partner z danego kraju dokona przeglądu Twojego startupu i na tej podstawie zakwalifikuje go do dalszego etapu.

Zarejestruj swój startup tutaj: http://ceconnector.eu/startups.

Jeśli jesteś aniołem biznesu, zarejestruj się tutaj: http://ceconnector.eu/businessangels.